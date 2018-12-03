Farkındalık İçin Gözleri Bağlı Maç Yaptılar - Eskişehir

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17

Eskişehir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Öz Görsem Spor Kulübü ile şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, gözlerini bandajla kapatarak futbol maçı yaptı.Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada düzenlenen etkinlikte, Malatya'daki turnuvada Türkiye 3'üncüsü olan Öz Görsem Spor Kulübü B1 Hiç Görmeyen Futbol Takımı ile gözlerini bandajla kapatan AHBAP üyeleri karşılaştı."Empati karşılaşması" adı verilen ve görme engellilerin yaşadığı zor şartlara dikkati çekmek için gerçekleştirilen maç, karşılıklı atılan birer golle berabere bitti.Görme engelliler derneği Öz Görsem'in Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, AHBAP'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada farkındalık oluşturmak için kutlandığını belirterek, "Bizler de bugün Eskişehir'de AHBAP ekibi ve B1 Hiç Görmeyenler Futbol Takımı'mızla empati maçı yapmak istedik. Onların da gözünü bağlayarak görme engelli futbolunu tanıtmak istedik. Sonuçta dostluk kazandı." dedi."Sadece bugün anılmayalım"Görme engellilerin herkes gibi hayatın içinde olduklarının fark edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası diye özel günlerimiz var. Sadece bugün anılmayalım. Yani yılın 365 gününde bizler bu hayatın içindeyiz. Zorlukları hayatın içinde zaten yaşıyoruz. Yani bize sadece 3 Aralık'ta gelmesinler. 10-16 Mayıs'ta bizi hatırlamasınlar. 365 günün 365 gününde bu hayatta var olduğumuzu bilmeleri ve bizlerle hareket etmelerini istiyoruz. Bizler bugünü kutlamıyoruz. Yani engellilik kutlanılacak bir şey değil. Sadece bu konuya toplumuzun dikkatini çekebilmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz."AHBAP Eskişehir sorumlusu Zeynep Ünal da görme engellilerin yalnız olmadığını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini aktararak, "Genel Başkanımız Haluk Levent'in önderliğinde onların bazı eksikliklerini gidermek için bir araya gelmiştik. Kendileriyle toplantı yaptık. Toplantı sırasında Adnan Bey, 'Bizimle pek çok dernek görüşmek istiyor fakat sonrasında bizi hiç arayıp sormuyorlar, sadece toplantıda kalıyor.' dedi. Biz de kendilerine gerekli yardımı yaptıktan sonra onları yalnız bırakmamaya karar verdik. O yüzden empati maçını düzenledik." diye konuştu.AHBAP Yardımlaşma Kurulu sorumlusu Melek Yüceer ise etkinlik sayesinde kişisel farkındalıklarının arttığını dile getirerek, "Bugün bizim için çok önemli bir gün aslında. Güzel bir etkinlik. Her zaman onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Artık onlar da bizim AHBAP ailesinden oldular. Gözü bağlamak ve koşmak çok zor. Boşluk tamamen. Aslında üzücü ve zor hayatları var. Anlatamam yani, gerçekten yaşanması gereken bir durum. Onlara destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.