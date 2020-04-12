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Farkındalık için Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundular

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle azalan kan bağışına dikkat çekmek isteyen Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH) gönüllüleri, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

12.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:51
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle azalan kan bağışına dikkat çekmek isteyen Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH) gönüllüleri, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Dernek gönüllüsü yaklaşık 40 kişi, Zafer Meydanı'ndaki Kızılay 'a ait kan bağış aracına gelerek sosyal mesafeyi koruyarak sıra ile kan ve kök hücre bağışında bulundu. Azalan kan stokları sonrası kan bağışına dikkat çekmek amacı ile kan bağışı yaptıklarını söyleyen Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, "Bu süreç içinde hayat bir taraftan devam ediyor. Kızılayımız belli dönemlerde vatandaşlarımıza kan bağışı duyurusunda bulunuyor. Mevcut durum sebebiyle yapılan kan bağışları ciddi oranda azalmış durumda. Biz de Kızılay'dan bunu öğrenince bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve kan stoklarına bir destek sağlamak adına çalışan gençliğimizle birlikte burada hep beraber kan bağışında bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Kütahyalı donör arayışında olan bir kardeşimiz var, onun da sağlığına kavuşması için kan veren kardeşlerimizin her biri de kök hücre bağışında da bulunacaklar. İnanıyorum ki Rabbim bu gayretlerimizle bu belayı başımızdan alacak ve bizler bundan sonra daha mutlu günleri yaşayacağız. İnanıyorum ki sizlerin de destekleri ile kan bağışları artacak" dedi.
(İHA) Farkındalık için Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulundular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Kütahya, İHH, Güncel
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