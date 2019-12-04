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Farkındalık için klip çektiler

Ağrı Diyadin İlçe Halk Eğitim Merkezi personelleri ve kursiyerleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip çekti.

04.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:20Farkındalık için klip çektiler
Ağrı İlçe Halk Eğitim Merkezi personelleri ve kursiyerleri, 3 Dünya Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip çekti.

Diyadin İlçe Halk Eğitim Merkezi sosyal medya hesabında paylaşılan klip ile birlikte: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla arkadaşlarımız bu videoyu hazırlamışlar. Buradaki amaç, toplumda bilinç oluşturmak ve bir farkındalık oluşturmak. işaret diliyle çekildi. Her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğunu unutmamalı" notu paylaşıldı. - AĞRI

Dünya Engelliler Günü, Diyadin, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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