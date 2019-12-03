Haberler » Güncel » Farkındalık için tekerlekli sandalye kullandılar - Haber

Farkındalık için tekerlekli sandalye kullandılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çeşme'deki ilçe protokolü, farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı.

03.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:56Farkındalık için tekerlekli sandalye kullandılar
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 'deki ilçe protokolü, farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Çeşme Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bir etkinlik düzenlendi.

Çeşme Kent Konseyi çelenginin Atatürk Anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından ilçe protokolü, Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre tekerlekli sandalye kullanarak, herkesin bir engelli adayı olduğu konusunda farkındalık oluşturdu.

Törene ayrıca; Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, engelliler, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Dünya Engelliler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Kent Konseyi, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı - Haber
18:27 Zonguldak parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
18:23 CHP'li heyetten Demirtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Haber
18:23 Engelliler Günü'nde engellileri unuttular - Haber
18:22 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:33:39