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Farkındalık için tramvayda atkı, bere, eldiven ördüler

Kocaeli'de bir araya gelen üniversite öğrenciler,, maddi durumu kötü olan öğrenciler için farkındalık oluşturmak amacıyla tramvayda yolculukları sırasında atkı, bere ve eldiven ördüler.

30.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:03 Farkındalık için tramvayda atkı, bere, eldiven ördüler
'de bir araya gelen üniversite öğrenciler,, maddi durumu kötü olan öğrenciler için farkındalık oluşturmak amacıyla tramvayda yolculukları sırasında atkı, bere ve eldiven ördüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin koordinasyonunda Yarını Aydınlat Gençlik Platformu üyesi öğrenciler, 'İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında köy okullarında okuyan ve maddi durumu kötü olan öğrenciler için tramvayda atkı, bere ve eldiven örerek farkındalık oluşturdu. Akçaray tramvay hattında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık oluşturan platform üyeleri, yolcular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Üniversite öğrencilerinin örgü ördüklerini gören diğer yolcular, öğrencilere örgü örmelerinin sebebini sordu. Yapılan örgünün amacını dinleyen yolcular daha sonra duygusal anlar yaşadı. Yolculardan bazıları öğrencilerin elinden şişleri alarak kendileri de örgü ördü. Kimi yolcular da projeye destekte bulunacakları sözünü verdi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam

Kaynak: İHA

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