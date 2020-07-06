Farkındalık oluşturmak için Van Gölü kıyısını temizleyip yürüyüş yaptılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Van Gölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi.

06.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:59
Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Van Gölü Aktivistleri Derneği iş birliğiyle "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, özel bir yolcu taşıma firması ve vatandaşların destek verdiği çalışmalarda gölün kıyısındaki çöpler toplandı.
Etkinliğe katılan daha sonra çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş ve bisiklet turu yaptı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün temiz tutulmasına dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğe, ilçe belediyesi, bazı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin destek verdiğini belirten Özel, "Bizi burada yalnız bırakmayan tüm destekçi ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Van Gölü'nün en büyük sıkıntılarından birisinin göle akan kanalizasyon atıkları olduğunu biliyor ve buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Lütfen gölümüzü, denizimizi kirletmeyin, kirlenmesine izin vermeyin." dedi. Farkındalık oluşturmak için Van Gölü kıyısını temizleyip yürüyüş yaptılar

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Farkındalık oluşturmak için Van Gölü kıyısını temizleyip yürüyüş yaptılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:09: Ayşe'nin ölümüyle ilgili davada savcı mütalaa hazırlayacak - Haber 12:09: Aydın'da 23 bin 894 araca 11 Milyon lira cezai işlem uygulandı - Haber 12:09: İnci kefalinin zorlu yolculuğu - Haber 12:08: Hindistan en çok korona virüs vakası görülen 3. ülke oldu - Haber 12:07: Yusufeli'nde ölü bulunan yaban hayvanları müzede sergilenecek - Haber 11:09: Motosikleti yüzüstü kullanan sürücü, herkesin can güvenliğini hiçe saydı - Haberler 10:52: Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı - Haber 10:48: Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de tespit edildi - Haber 09:57: Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor - Haberler 09:08: Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam - Haberler