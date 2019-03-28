Farkındalık Oluşturmak İçin Yemek Yemeyip, Kitap Okudular

Kaynak: İHA

Farkındalık oluşturmak için yemek yemeyip, kitap okudularKIRIKKALE - Kırıkkale'de Kütüphaneler Haftası'nda kitap okuma kültürüne dikkat çekmek isteyen bir grup öğrenci, öğle tatilini 1 saat kitap okuyarak değerlendirdi. Kırıkkale'de çeşitli okullarda eğitim gören bir grup öğrenci, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda saat 12.00 ile 13.00 arasında yemek yemeyip, ebeveynleriyle birlikte açık havada kitap okumayı tercih etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 55. Kütüphane Haftası Programı çerçevesinde toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler gruplar halinde meydandaki Atatürk Anıtı'na gelerek 1 saat boyunca kitap okudu. Bazı öğrenciler ise kitap okumayla alakalı pankartlar hazırlayıp, kitabın öneminden bahsetti. Etkinlik sonrası görevliler tarafından öğrencilere kalem ve kitap ayracı hediye edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Karakoç, "Bu yıl 55.'si düzenlenen Kütüphaneler Haftası'nda kitap okumanın önemine dikkat çekmek maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Her yaş gurubundan öğrencileri velileri, yetişkin insanları, burada toplayarak kitap okumanın önemine vurgu yapmak istiyoruz. Gençlerimizin teknolojiye uyum sağlamaları ne kadar önemliyse kitap okuma alışkanlığını bırakmamaları ya da kitap okuma alışkanlığı olmayan gençlerimizin, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmaları da o kadar önemlidir" diye konuştu. 6. sınıf öğrencisi Selin Kekeç, "Herkes kitap okusun, okuduğunu anlasın sınavlarından yüksek not alsın. Bunu tavsiye ediyorum. Dünya Kütüphaneler Haftası kutlu olsun diyorum" dedi. Kitap okumak için geldiğini belirten 5. sının öğrencisi Yaren Ünlü, "Kitap okumayı çok seviyorum. En büyük arkadaşım kitaplarımdır benim. Kitap çok sosyalleşmemi sağlıyor, haya gücümü geliştiriyor" diye konuştu. Kitap okumak en güzel hobi ve en sevdiği günlerden birisi olduğunu ifade eden 6. sınıf öğrencisi Ömer Ünal, Kütüphaneler Haftası'nın 55. yıldönümünü kutladı.