"Farklı Bir Okul" kurdu, Kristal Elma Ödül Töreni'nden 4 ödülle döndü!

Otizme farkındalık yaratmak ve otizmli çocukların eğitimi için ihtiyaç duydukları farklı yaklaşımı sağlamak üzere hayata geçirdiği Farklı Bir Okul projesiyle Tohum Otizm Vakfı 3 farklı dalda 4 ödülün sahibi oldu.

4129Grey Ajans iş birliği ile Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nun gerçek mimari planına sadık kalınarak Minecraft oyununun içerisine inşa edildiği "Farklı Bir Okul" projesi ile Tohum Otizm Vakfı, 3 farklı dalda Kristal Elma kazandı. "Yaratıcılık Tek, Biz Hepimiz" mottosuyla en uzun gece olan 21 Aralık'ta düzenlenen ödül töreninde Tohum Otizm Vakfı'nın "Farklı Bir Okul" projesi; TASARIM/ Görsel İletişim Tasarımı/ Dijital Kategorisi, TASARIM/ Deneyim Tasarımı/ Etkileşim Kategorisi, DİJİTAL/ Sosyal Medya ve Aktivasyon/ Sosyal Sorumluluk Kategorisi 'nde Kristal Elma alırken, MEDYA/ Mobil Medya Kullanımı Kategorisi'nde Gümüş ödüle layık görüldü.