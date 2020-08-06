Farklı bölgelerden Karadeniz Bölgesi'ne gelen araçlarda 'fren' tehlikesi

Kurban Bayramı ve fındık hasadı için Ordu'ya il dışından gelenler, araçlarının bakımı için sanayinin yolunu tutuyor. Sanayi sitelerinde yoğunluk yaşanırken, oto tamirciler yaz aylarında fren bakımının önemi değiniyor.

Kurban Bayramı ve fındık hasadının bu yıl yakın tarihlere gelmesi, özellikle gurbetçilerin kente akın etmesini sağladı. İl dışından ve yurt dışından Ordu'ya araçları ile gelen sürücüler, araçların kontrollerini de yaptırmayı ihmal etmiyor. Ordu'daki sanayi sitelerinde buna bağlı olarak yoğunluk yaşanırken, oto tamirciler özellikle uzun yolculuk yapan ve farklı illerden Karadeniz Bölgesi'ne gelen araçların muhakkak fren bakımına girmesi gerektiğini, aksi takdirde fren sisteminde sorunlar yaşanabileceğini belirtiyor.

Ordu ikinci sanayi sitesinde oto tamircisi olan Ali Osman Yılmaz, bu kurban bayramının ağustos ayı içerisine denk gelmesinden ve fındık hasadı nedeniyle de memleketlerine gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, yurt dışından gelen gurbetçiler dolayısı ile de sanayide bir yoğunluk olduğuna değinerek, bakım yaptırmanın yaz aylarında önemli olduğunu belirtti.

"Karadeniz Bölgesi nemli olduğu için, buraya gelen araçlarda fren sorunu oluyor"

Oto tamircisi Ali Osman Yılmaz, fren hidrolik yağı değişimin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle farklı illerden ve yüksek kesimlerden kent merkezine gelen araçların fren sisteminde arızalar olabildiğine değinen Yılmaz, "Karadeniz Bölgesi nemli bir bölge olduğu için buraya gelen araçlarda aşırı ısıdan dolayı fren boşalması kaynaklanıyor. Bunlar da fren yağının düzenli değişmemesinden kaynaklanıyor. Diğer illerden gelen araçlar Ordu'ya gelince nemden dolayı ve aşırı sıcak nedeniyle özelliğini kaybediyor. Özellikle yaylalardan kent merkezlerine inen araçlarda frenlerde boşalma sorunu oluyor. Bunun çözümü de, araçlarda yağ bakımı yapıldığı gibi aynı şekilde fren hidroliğinin de bakımının yapılması gerekiyor" dedi.

"Maliyeti yüksek değil, çoğu insan bilmiyor"

"Çoğu insanlar fren hidroliği değişiminden habersiz, zamanla nem, ısınıp geri soğumaya bağlı olarak özelliği kayboluyor" diyen Ali Osman Yılmaz, "Bunun sonucunda da büyük kazalara da yol açabiliyor. Fren hidroliği değişiminin çok fazla maliyeti de yok. Düzenli yapılması gerekiyor. Kazaların çoğu zaten genelde fren boşalmasından kaynaklanıyor. Özellikle yaz aylarında bu olaylar daha çok oluyor" şeklinde konuştu.

Aracının fren sisteminde sorun olan bir sürücü de bakımların zamanında yapılması gerektiğini ifade ederek, kazaların büyük kısmının bu nedenle kaynaklandığını söyledi. Trafikte şaka olmayacağını da dile getiren sürücüler, özellikle yaz aylarında fren sisteminin kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. - ORDU