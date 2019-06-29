Farklı kültürler dünyanın merkezi Sivrihisar'da

Farklı kültürler dünyanın merkezi Sivrihisar'daÇok sayıda ülkeden gelen davetlilerin de katıldığı şenlik 3 gün sürecekSivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü; "Festivaller, şehirlerin tanıtılmasında ve kalkınmasında önemli bir yere sahiptir""Türkiye' de parmakla gösterilecek, gıpta edilecek bir ilçe olmak için çaba sarf ettik ve başardık"Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; "Nasreddin hocamız büyük bir eğitimcidir, nüktedandır"AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı; "Sivrihisar tarihi derinliği itibari ile bu faaliyetleri çoktan hak ediyordu"ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve üç gün sürecek 'Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali' büyük bir coşkuyla başladıSivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Polonya, Şili, Slovakya, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC ve Türkiye'den binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan festivalde farklı kültürler bir araya geldi. Kültür ve medeniyetlerin buluştuğu festival, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve davetlilerin Nasreddin Hoca ve kızının mezarını ziyaret edip dualar etmesiyle başladı. Buradan festival alanına geçen heyet, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesini izleyip eserler hakkında bilgiler aldı.Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçe tarihi hakkında bilgiler verdi. Yüzügüllü, "Bugün birçok ülke ve şehir Nasreddin hocamızı sahiplense de o 1208 yılında Sivrihisar'da doğmuş ve burada vefat etmiştir. İnsanları iyiliğe, güzelliğe hayra ve barışa davet eden hocamızın dediği gibi tebessüm sadakadır. Nasreddin hocamız, insanlığa doğru yolu gösteren, kötülüklerden sakındıran bir velidir. Festivaller, şehirlerin tanıtılmasında ve kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizi temel belediyecilik alanlarında ilerletirken öte yandan yaptığımız festivaller ve diğer çalışmalarla turizm alanında eş değer şehirlerle rekabet edebilecek hale getirdik. Türkiye' de parmakla gösterilecek, gıpta edilecek bir ilçe olmak için çaba sarf ettik ve başardık" dedi."Nasreddin hocamız büyük bir eğitimcidir"Nasreddin Hocanın adının ne zaman duyulsa tebessüm edildiğini belirten Vali Çakacak ise, "Nasreddin hocanın adını ne zaman duysak, hayalimizde kocaman kavuğu ve uzun beyaz sakalları ile güler yüzlü, tatlı dilli bir insan canlanır. Hemen tebessüm ederiz. O Türk-İslam uygarlığı içerisinde eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. Aynı zamanda Nasreddin hocamız büyük bir eğitimcidir, nüktedandır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü vardır. Nasreddin hoca bizi güldürürken düşündürür. Fıkralarında toplumun eksik ve aksak yönlerini gösterir. İnsanları, kalplerini kırmadan eleştirir. Eleştirirken aynı zamanda aydınlatır. Kimseyle alay etmez. Kimseyi küçümsemez. Hoca bu özellikleriyle çevresinde herkesin sevdiği, akıl aldığı bir insandır. İnsanlara yol gösteren bir önderdir. Toplumsal çarpıklıkları eleştirerek doğru olanın adresini de gösterir. Bunu yaparken hoşgörülü davranır. Asla yıkıcı olmaz. Onda bütün insanlığın ortak fotoğrafını buluruz. Tüm bu özellikleri gözlemlediğimizde Türk milletinin manevi mimarlarından olan hocamızın, ümitle gönüllere çaldığı sevgi ve hoşgörü mayasının bugün çok şükür tutmuş olduğunu görüyoruz. Sadece ülkemizde değil bütün Türk dünyasında tanınan Nasreddin hocanın, 'Dünyanın merkezi' dediği Sivrihisar Türk dünyasının ve kültürlerin buluşma merkezi olmuştur. Bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Bu minvalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Sivrihisar tarihi derinliği itibari ile bu faaliyetleri çoktan hak ediyordu"Son olarak kalabalığa seslenen Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da şunları dile getirdi:"Yurtdışından, Şili'den, Polonya'dan, Bosna Hersek'ten, Bulgaristan'dan, Slovakya'dan, Kıbrıs'tan ve Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden festivalimize iştirak eden değerli gençlerimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sivrihisar zaten tarihi derinliği itibari ile bu faaliyetleri çoktan hak ediyordu. Bunları önce ulusal sonra uluslararası organizasyonlarla dünyaya duyurma şerefi Hamid Yüzügüllü'ye ait oldu. Nasreddin hocaya ve ahvadına, Anadolu irfanının gülen yüzü olan değerli hocamıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Coğrafyaları vatan yapan, şehitlerimizle birlikte gazilerimizle birlikte işte bu tür düşünce insanlarıdır, ariflerdir, velilerdir, ilim adamlarıdır, sanatkarlardır."Konuşmaların ardından KKTC, Slovakya, Bosna Hersek, Şili, Bulgaristan ve Polonya'dan halk oyunları ekipleri gösterileri büyük beğeni topladı. Sahnedeki gösterilerin ardından tüm gruplar, Eskişehir yöresine ait 'Halkalı Şeker' türküsü ile doyasıya eğlendi. Buradaki eğlenceye Vali Çakacak, Nabi Avcı ve Hamid Yüzügüllü'nün de katılması dikkat çekti.Sivrihisar'daki festivalde, sanatçılar Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Cem Belevi sahne alacak. Sergi, yarışma, atölye çalışması gibi etkinliklerin de düzenleneceği festival, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.