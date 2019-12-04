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Farklı lezzet arayanlara: Enginarlı Mercimek Çorbası

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği üyesi Sinan Şentürk, Halitpaşa Caddesi üzerindeki "Enginar Dükkanı" adlı işyerinde Enginarlı Mercimek Çorbası yapımına başladı.

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:59Farklı lezzet arayanlara: Enginarlı Mercimek Çorbası

Farklı lezzet arayanlar için titizlikle hazırlanan enginarlı mercimek çorbasını açık büfe yemekhane modeli musluklu çorba kazandan karton bardakla servis eden Sinan Şentürk, çorbayı siyez ekmeğiyle birlikte 5 liradan satışa sundu.

'da 2 yıl önce alternatif ürün çeşitleri arasında ekonomik değer olarak Bursalıların damak tadına sundukları Mudanya enginarını, tozundan çayına, suyundan tatlısına kadar her şekilde değerlendirdiklerini anlatan Şentürk, yeni işyeri konseptiyle birlikte çok özel ve doğal bir ürün olan siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerine de ilginin arttığını söyledi. Şentürk, "Damak tadına sunduğumuz lezzetleri tatmak için herkesi günboyu karton bardaktan çorba içmeye bekliyoruz" dedi.


Mudanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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