Farklı meslek grubundakiler ilçenin tanıtımı için kamera karşısına geçti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde aralarında din görevlisi, hemşire, öğretmen, belediye çalışanı, yerel sanatçılar ve ev hanımlarının yer aldığı kişiler ilçenin tanıtımı için kamera karşısına geçerek türkü söyledi.

Farklı meslek grubundakiler ilçenin tanıtımı için kamera karşısına geçti
18.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:05
Ordu'nun Ulubey ilçesinde aralarında din görevlisi, hemşire, öğretmen, belediye çalışanı, yerel sanatçılar ve ev hanımlarının yer aldığı kişiler ilçenin tanıtımı için kamera karşısına geçerek türkü söyledi.
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin daha çok tanınması amacıyla "Ulubey İçin Çal" adlı kısa klip hazırladıklarını söyledi.
Hazırlanan klipte ilçede görev yapan din görevlisi, hemşire, öğretmen, belediye çalışanlarının yer aldığını, aynı zamanda yerel sanatçılar ve ev hanımlarının da bu klipte bulunduğunu aktaran Türkcan, bu kişilerin enstrümanlar eşliğinde farklı türküleri seslendirdiklerini kaydetti.
Yaklaşık 8 dakikalık klipte ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının gösterildiği bilgisini veren Türkcan, klibin sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü ve oldukça beğeni aldığını belirtti.
Türkcan, ilçenin son yıllarda alan yatırımlarla adını çok sık duyurmaya başladığını belirterek, bu projelerle birlikte ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının daha artacağına dikkat çekti.
Başkan Türkcan, Ulubey'in tanıtımı için elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulubey, Güncel, Haber

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