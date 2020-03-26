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Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı Üniversite eğitimi için dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, Korona virüsü yayılımına engellemek için devlet tarafından alınan tedbirlere uyarak Türk vatandaşlarına "Evde kal Türkiye" çağrısını yaptı.

26.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:22
Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye ' çağrısı
ESKİŞEHİR - Üniversite eğitimi için dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, Korona virüsü yayılımına engellemek için devlet tarafından alınan tedbirlere uyarak Türk vatandaşlarına "Evde kal Türkiye" çağrısını yaptı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve kendi hesaplarıyla Türkiye'de üniversite eğitimi alan yabancı öğrenciler de Korona virüsü tedbirlerini uyuyorlar. Öğrenciler, yetkililer tarafından zaman zaman açıklanan tedbirlere uyarak virüsün yayılmasını durdurmak için Türk vatandaşlara evde kalması için 'Evde kal Türkiye' mesajı gönderdi.
Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğin önderliğinde öğlenciler bu mesajı paylaştı. Asya'dan başlayarak Afrika'ya kadar, Sahra altından Karadenize kadar birçok ülkenin öğrencileri paylaştığı mesajla bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olduklarını da dile getirdi. Bangladeş, Afganistan, Endonezya, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Iran, Çad, Gine-Bissau, Sudan, Gana, Kamboçya, Tacikistan, Suriyeli öğrenciler kendi telefonlarıyla çekerek paylaştığı mesajda, aile, sevdikleri, sağlık ve toplum için evde kalması gerektiği üzerine vurgu yaparak, evde kaldıkları günlerde bol bol kitap okumalarına tavsiye ettiler.
Öte yandan, Korona virüsü nedeniyle ülkelerine dönen ve Türkiye'den mezun olup ülkelerinde bulunan öğrenciler de bu paylaşıma destek verdi. Farklı milletten öğrencilerin ’Evde kal Türkiye’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Genel

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Farklı milletten öğrencilerin 'Evde kal Türkiye' çağrısı

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