Haberler» kultur-sanat» Haber

Farklı sanat dalları bir arada

Farklı sanat dalları bir aradaANKARA - Ankara'da bir sanat evinde düzenlenen sergi, her yaştan meraklıların ilgi odağı oldu.

07.09.2019 12:11
Farklı sanat dalları bir arada
ANKARA - Ankara'da bir sanat evinde düzenlenen sergi, her yaştan meraklıların ilgi odağı oldu. Sergide, ressamlar Çağla Yarıcı ve Didem Gümüş Tekin'e ait farklı sanat dallarından eserler yer aldı.
Sanat evinde değişik aktiviteler yürüttüklerini belirten Çağla Yarıcı, amaçlarının birçok sanat dalını herkese göstermek olduğunu söyleyerek, "Sanatı herkesle buluşturmak istiyoruz. Herkesin bunu görmesini istiyoruz" dedi. Sergiyi dışarıdan kişilere açmak istediklerini belirten Yarıcı, sanatçıların gelip burada sergi açabileceğini söyledi.
Meraklılarının 1 hafta boyunca ziyaret edebileceği sergi, diğer haftalarda da farklı eserlerle devam edecek.
Farklı sanat dalları bir arada

Ankara, Gümüş, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
13:10   Adıyaman'da yaralı hint gölet balıkçıl kuşu bulundu
12:27   Angelina jolie'nin destek verdiği afgan filmi, adana'da gösterilecek
12:17   Hititler'in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya çıkarılıyor
12:14   Tarihi çeşmeler asırlardır "hayat" veriyor
12:11   Farklı sanat dalları bir arada
12:00   Alanya'da, selçuklu dönemine ait eşsiz çini eser bulundu
11:52   Söğüt dalından sepet örerek geçimini sağlıyor