Farklı Tarzı ile Beğeni Toplayan Gonca Vuslateri Kimdir? Kaç Yaşındadır?

Instagram hesabından yeni tarzını paylaşan Gonca Vuslateri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Peki başarılı oyuncu Gonca Vuslateri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Vuslateri'nin yer aldığı diziler ve filmler nelerdir? Gonca Vuslateri'nin yeni imajı ve Gonca Vuslateri hakkında merak edilen her şey haberimizde...
GONCA VUSLATERİ KİMDİR?
Gonca Vuslateri tam adıyla Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Oyuncu Vuslateri, babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda ikamet etti.
ANNE ve BABASI BOŞANINCA İSTANBUL'A YERLEŞTİLER
Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri döndüler ve 32 yaşındaki Vuslateri, Bursa'da yaşamaya devam etti. 1998 senesinde annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'a taşındı ve hayatına İstanbul'da devam etti.
İLK RUHSAR ADLI DİZİDE ROL ALDI
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olmasının ardından 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje iseRuhsar dizisi olmuştur.
HER ALANDA BOY GÖSTERDİ
Başarılı oyuncu birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almış olup Yalan Dünya'daki Eylem karakteri ile büyük beğeni topladı. Kendine has bir tarzı olan Gonca Vuslateri çeşitli sanatçılarla düet yapıp müzik alanında da başarısını ortaya koydu. En son Tehlikeli Karım adlı dizide Derin karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktı.
Diziler
- Ruhsar (1997)
- Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
- Aliye (2004, atv)
- Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz
- Kız Babası (2006)
- Canım Ailem (2009, atv) Nurcan
- Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla
- Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
- İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
- Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
- Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader
- Anne (2016, Star TV) - Şule
- Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin
Sinema
- Bornova Bornova - Hande (2009)
- Kaybedenler Kulübü
- Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)
Tiyatro
İstanbul,TV,Gonca Vuslateri
- Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017
- Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013
- Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:00