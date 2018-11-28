Farklı Tarzı ile Beğeni Toplayan Gonca Vuslateri Kimdir? Kaç Yaşındadır?

Instagram hesabından yeni tarzını paylaşan Gonca Vuslateri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Peki başarılı oyuncu Gonca Vuslateri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Vuslateri'nin yer aldığı diziler ve filmler nelerdir? Gonca Vuslateri'nin yeni imajı ve Gonca Vuslateri hakkında merak edilen her şey haberimizde...

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri tam adıyla Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Oyuncu Vuslateri, babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda ikamet etti.

ANNE ve BABASI BOŞANINCA İSTANBUL'A YERLEŞTİLER

Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri döndüler ve 32 yaşındaki Vuslateri, Bursa'da yaşamaya devam etti. 1998 senesinde annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'a taşındı ve hayatına İstanbul'da devam etti.

İLK RUHSAR ADLI DİZİDE ROL ALDI

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olmasının ardından 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje iseRuhsar dizisi olmuştur.

Gonca Vuslateri'nin Yeni İmajı

HER ALANDA BOY GÖSTERDİ

Başarılı oyuncu birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almış olup Yalan Dünya'daki Eylem karakteri ile büyük beğeni topladı. Kendine has bir tarzı olan Gonca Vuslateri çeşitli sanatçılarla düet yapıp müzik alanında da başarısını ortaya koydu. En son Tehlikeli Karım adlı dizide Derin karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Gonca Vuslateri'nin Yeni İmajı

Diziler

Ruhsar (1997)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006)

Canım Ailem (2009, atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader

Anne (2016, Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Gonca Vuslateri'nin Yeni İmajı

Sinema

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Tiyatro

Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010