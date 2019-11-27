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Farklı ülkelerden öğretmenler Elazığ'a geldi

Elazığ'a Erasmus Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

27.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:25Farklı ülkelerden öğretmenler Elazığ'a geldi
'a Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

"Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Erasmus Projesi kapsamında Yakup Şevki Paşa İlkokulu koordinesinde Bulgaristan, Makedonya, Portekiz, Romanya'dan Elazığ'a öğretmenler Elazığ'a geldi. Farklı ülkelerden gelen öğretmenler İl Müdürü Feyzi Gürtürk'ü ziyaret ederek Elazığ ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Elazığ'da çok sıcak karşılandıklarını ifade eden öğretmenler, Türk konukseverliğini daha önce duyduklarını ancak ilk defa yaşama fırsatı bulduklarını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk ise,"Erasmus projeleri kültürel bilgi akışının sağlanmasında ve bazı ön yargıların ortadan kalkmasında önemli rol oynamaktadır. Ülkemizden Avrupa'ya giden öğretmenlerimiz hem yeni kültürlerle hem de farklı eğitim sistemleri ile tanışarak yeni fikirler, yeni bakış açıları kazanabilmektedir. Dışarıdan ülkemize gelen misafirlerimiz de sahip oldukları ön yargıları buraları gezince, insanımızı tanıyınca bir kenara bırakmaktadırlar. İnsanımızın ve ülkemizin konuklarımıza doğru anlatılması ve tanıtılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Meslektaşlarımızın farklı fikirler edinmeleri bilgi ve birikimlerini karşılıklı olarak paylaşmaları adına önemli bir fırsat olan bu türlü projeleri de her zaman desteklemeye devam edeceğiz"diye konuştu. - ELAZIĞ

Erasmus, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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