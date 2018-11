Farklı Yaş Gruplarına Farklı Çalışma Metotları

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:53



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:53

Her yıl on binlerce küçük ve genç yaştaki öğrenciyi spor alanlarında buluşturan Şehitkamil Belediyesi, sporcuların bilimsel veriler ışığında branşa özgü eğitim görmelerine büyük önem veriyor.Havuzda, yeşil sahada, parke üzerinde, kortta ve filede faaliyet gösterdiği branşlarda sporcu öğrencilerinin nitelikli şartlarda eğitim alabilmeleri adına "Şehitkamil'de 365 Gün Herkes İçin Spor" sloganıyla adeta seferberlik ilan eden Şehitkamil Belediyesi, altyapıdan profesyonelliğe giden zorlu yolculukta sporcularının zorlu etapları başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmesi adına antrenman planlamalarını teknik adamların hummalı çalışmaları sonrasında ortaya çıkartıyor. Şampiyon sporcuların yetiştiği Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında tecrübeli antrenörler, sporcularına antrenmanlar dışında beslenme ve dinlenme ilkeleri ve sosyal yaşamlarının planlanması konularında destek vermeyi de ihmal etmiyor.Bir sonraki evre titizlikle planlanmalıŞehitkamil Belediyesi Spor Okullarında görevli Spor Uzmanı Salih Öner, altyapılarda müsabık sporcuların antrenman planlamalarının büyük bir titizlikle yapılması gerektiğini ifade etti. Branşlara özgü temel eğitim sürecinin ardından sporcuların yarışmacı kimliklerine ulaştıkları dönemde atılacak temelin çok sağlam olması gerektiğini ifade eden Antrenör Öner, açıklamasında şunları söyledi:"Branşı ne olursa olsun altyapılarda müsabık sporcuların antrenman planlamaları büyük bir titizlikle yapılması gerekiyor. Çocuklar, küçük yetişkinler değillerdir. Bu nedenle spor okullarımızda branşlara özgü temel eğitim sürecinin ardından sporcuların yarışmacı kimliklerini aldıkları dönemde atılacak temelin çok sağlam olmasını arzuluyoruz. Bu süreç sporcunun profesyonelliğe giden yolda atacağı en önemli adım, çıkacağı en önemli basamak diyebiliriz. Ölçümleri bilimsel kriterlere göre alınmış yaş gruplarındaki müsabık sporculardaki antrenman dizaynı çok farklıdır. Gelişme çağındaki sporcuların her yaş kategorisindeki antrenman programı sporcunun gelişmesine yönelik ve bir sonraki dönem için hazırlık evresine girmesine yardımcı olacak şekilde planlanmalıdır. Bölüm bölüm bütüncül dizayn edilen programlarda sporcular bir sonraki evre için hazır konuma getirilmelidir. Unutmayalım ki ancak ve ancak iyi planlanmış bir antrenman dizaynı sporcu öğrencilerimizi bütüncül olarak geliştirebilir ve başarıya taşıyabilir. Gerek spor okullarımızda gerek yarışmacı ekiplerimizde bu planlamayı spor biliminin ışığından faydalanarak gerçekleştiriyoruz. Dönemlik, kısa süreli başarıları değil uzun vadeli kalıcı başarılar hedefliyoruz. Şehitkamil Belediyemizin spora ve sporcuya verdiği büyük değer ve desteği fırsat bilerek uzun yıllar boyunca Gaziantep ve Türk sporuna hizmet edecek sporcular yetiştirmek en büyük hedefimiz. İnşallah bu hedefimize ulaşır ve sporcularımızı hayallerinin gerçekleştiği platformlarda gururla izleriz." - GAZİANTEP