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Farnolle ırkçı saldırıyı anlattı, tercüman tepki gösterdi: Bunu çevirmek istemiyorum

Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi.

02.08.2019 10:51
Farnolle ırkçı saldırıyı anlattı, tercüman tepki gösterdi: Bunu çevirmek istemiyorum

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan ve Yeni Malatyaspor'un 1-0 kazanarak tur atladığı maçta, Sloven taraftarların ırkçı saldırılarısına uğrayan Farnolle, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beninli file bekçisi, "Çok zor bir durum. Diğer tarzda baskıları bütün futbolcular yaşar ama bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar. Böyle şeylerin tekrarlanmamasını umut ediyorum." diye konuştu.

Taraftarların davranışını anlatan Farnolle'ün sözlerinden etkilenen takım tercümanı Damir Ibric, açıklamanın devamını çevirmek istemediğini söyledi.

Ibric, "Bunu çevirmek istemiyorum. Bu utanılacak bir şey. İnsanlara örnek olacak bir şey değil. Olayı kınıyorum. Utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Farnolle, ne yapıldığını söyledi. Onun söylediklerini çevirmek istemiyorum çünkü hiçbirini hak etmedi." ifadelerini kullandı.

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Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Spor

Kaynak: AA

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