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Faroe Adaları'nı evinizden çıkmadan 'uzaktan kumandalı' bir rehber eşliğinde ziyaret edebilirsiniz

Sınırlar kapalı, uçak seferleri iptal. Ama yine de Faroe Adaları'nı ziyaret etmeniz mümkün. Nasıl mı? Bir adalı çevrimiçi olarak gerçek zamanlı size rehberlik ediyor. Üstelik kontrol tamamen sizde.

16.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:27
Faroe Adaları'nı evinizden çıkmadan 'uzaktan kumandalı' bir rehber eşliğinde ziyaret edebilirsiniz
Karantinadan dolayı evden çıkamıyorsunuz. Sınırlar kapalı, uçak seferleri iptal. Ama yine de Faroe Adaları'nı ziyaret etmeniz mümkün. Nasıl mı? Bir adalı çevrimiçi olarak gerçek zamanlı size rehberlik ediyor. Üstelik kontrol tamamen sizde, adalıyı ziyaret güzergahında dilediğiniz yere götürerek, arzu ettiğiniz manzarayı görebilirsiniz.

Kuzey Atlantik'te, Norveç ve İzlanda arasında yer alan adalarda yaşayan halk, üzerindeki kamera donanımıyla sizin sanal turdaki gözünüz ve kulağınız oluyor. Sanal tura 18 adanın doğal güzelliklerinin yanı sıra başkent Tórshavn de dahil.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Faroe Adaları, Dünya
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