Faruk Algınkılınç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı Faruk Algınkılınç oldu. Saadet Partisi adayı Faruk Algınkılınç, Isparta belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Isparta belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı Faruk Algınkılınç ile ilgili seçim sonuçları ve Isparta belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı Faruk Algınkılınç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Isparta belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Isparta aday yarışı ve Isparta seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Isparta Seçim Bilgileri

Isparta belediyesi için toplam sandık sayısının 498 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi için açılan sandık sayısının ise 497 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Isparta belediyesi için katılım oranının ise % 82,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Isparta toplam seçmen sayısının ise 164.209 olduğu belirlendi.

Isparta belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 135.922 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Faruk Algınkılınç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Algınkılınç, Isparta yarışında % 0,88 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Faruk Algınkılınç toplamda 1.163 adet oy sayısına ulaştı.

Faruk Algınkılınç Kimdir?

Saadet Partisi Isparta Belediye Başkan adayı Faruk Algınkılınç. 1979 tarihinde Isparta'nın Aksu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Isparta'da okudu. İzmir Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2003'te Isparta'da serbest avukat olarak mesleğe başladı. Evli ve 3 çocuk babası. Isparta'da faaliyet gösteren değişik sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri mevcuttur.

Saadet Partisi Isparta belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.