Faruk Aykır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA SALİHLİ belediye başkan adayı olan Faruk Aykır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SALİHLİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Faruk Aykır isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA SALİHLİ adayı Faruk Aykır kimdir? BTP MANİSA SALİHLİ adayı Faruk Aykır yüzde kaç oy aldı?

Faruk Aykır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA SALİHLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Aykır SALİHLİ ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. SALİHLİ ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Faruk Aykır adlı BTP adayı toplamda 394 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA SALİHLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.