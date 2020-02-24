Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?

Birçok tiyatro, oyun, dizi ve TV yapımında yer alan ünlü oyuncu Faruk Barman, başarılı oyunculuğu ile beğeni topluyor. Peki Faruk Barman kaç yaşında, nereli? Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
FARUK BARMAN KİMDİR?
Faruk Barman, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Barman, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Bölümü'nden mezundur. 2004 yılından sonra İngilizce Bilgisayar Mühendisliği eğitimi gören Barman, aynı üniversitede oyunculuk üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli filmi tiyatro ve reklam filmlerinde rol alan oyuncu, son olarak 2018 yılında yayınlanan Kızım dizisinde oynadı.
EĞİTİM
2011 - 2013 Bahc¸es¸ehirU¨niversitesi- Oyunculuk Yu¨ksekLisans
2004- 2009 Bahc¸es¸ehirU¨niversitesi- Bilgisayar Mu¨hendisligˆi(I·ngilizce)
2000- 2004 Bahc¸es¸ehirU¨niversitesi- Bilgisayar Programcılıgˆıve Yazılım
TİYATRO
2018 Mutluyduk Belki Bugu¨ne Kadar
2017 C¸ıkmaz Sokak C¸ocukları
2016 Medet
2015 Romeo'yu Beklerken
2014 Tavs¸an Deligˆi
2013 Kurabiye Ev
2012 Yalnız Batı
2010 I·ki Efendinin Us¸agˆı
2008 Hangisi Karısı
DİZİ
2018 Kızım
SİNEMA
2014 Nergis Hanım
ÖDÜL
2013 18. Sadri Alıs¸ık Oyunculuk O¨du¨lleri Yardımcı Rolde Yılın En Bas¸arılı Erkek Oyuncusu O¨du¨lu¨ Kurabiye Ev - Marco
2013 Tiyatro Dergisi Tiyatro O¨du¨lleri Yılın En I·yi Erkek Oyuncusu Adayı Kurabiye Ev - Marco
2012 Hu¨rriyet Gazetesi Eles¸tirmenler Sec¸kisi Sezonun En I·yi 10 Performansı Yalnız Batı - Valene
2012 TOBAV Tiyatro O¨du¨lleri En I·yiGenc¸ Erkek Oyuncu Adayı Yalnız Batı - Valene