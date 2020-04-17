Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 500 siperlik, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

17.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:53
Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 500 siperlik, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Bilim ve Sanat Merkezlerinde, maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda emniyet mensupları için Bilim ve Sanat Merkezlerinde 250 bin yüz koruyucu siperlik üretilmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, bugün ilk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperliklerin emniyet müdürlüklerine teslim edileceği kaydedildi.
Açıklamada, Trabzon'da da İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın tarafından, Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen 500 yüz koruyucu siperliğin, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin bu süreçte sağlık ve güvenlik personeli için 1550 koruyucu siperlik üreterek Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane ve diğer birimlere, Türk Kızılay ve Trabzon Havalimanı'na dağıtımını yaptığını belirtti.
Aktaş, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Patoloji Bölümü'yle de tasarımını yaptıkları ve seri üretim için çalışması yapılan maskelerden de 3 bin adet üretip sağlık çalışanlarına dağıtımını yapacaklarını kaydetti.
Bugün de üretilen 500 yüz koruyucu siperliği, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Aktaş, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i içinde bulunulan bu zorlu süreçte yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle de tebrik ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Faruk Başaran, Trabzon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen siperlikler Emniyet'e teslim edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Haber 17:59: 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı - Haber 17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin