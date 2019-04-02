Faruk Belge Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NİĞDE ULUKIŞLA belediye başkan adayı olan Faruk Belge isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NİĞDE ULUKIŞLA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Faruk Belge isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NİĞDE ULUKIŞLA adayı Faruk Belge kimdir? BTP NİĞDE ULUKIŞLA adayı Faruk Belge yüzde kaç oy aldı?

Faruk Belge Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NİĞDE ULUKIŞLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Belge ULUKIŞLA ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. ULUKIŞLA ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Faruk Belge adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

NİĞDE ULUKIŞLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.