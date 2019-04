Faruk Biner: "Seçimler Bitti, Projeler Başlasın"

Kaynak: İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasinin vazgeçilmez kurullarından biri olan seçimler, halkın iradesinin belirleyici güç olduğunun göstergesidir. Yerel seçimler artık geride kaldı. Kazanan tüm başkanları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra seçimleri kazanan adayların seçmenlerine verdikleri sözleri yerine getirme, projelerini uygulama dönemidir" dedi.Açıklamalarda bulunan Faruk Biner, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlandığını belirterek, "Sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sandığa gidip oyunu kullanan, ilimizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde seçimler sakin bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu da ilimizde yaşayanların demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Van'da yaşayanların ortak istediği bundan sonra kent için birlik olma, üretme, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesidir. Bu konuda herkesin ortak amacı Van olmalıdır. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve meclisi olarak seçilmiş tüm siyasetçilere şunu belirtmek isteriz. Van, dezavantajlı bir kenttir. Bunun bilincinde olmalı, her kurum ve kuruluş bu kentin kalkınması ve gelişmesi için çok çaba sarf etmelidir. Bu düşüncelerle 2019 yerel seçimlerin ülkemiz, bölgemiz ve ilimize hayırlı olmasını diler, seçilmişlerin verdikleri sözleri yerine getirme ve seçmenlere açıkladıkları projeleri hayata geçirmeleri için bir an önce çalışmalarına başlamalarını bekliyoruz. Kent çıkarları için Van TSO olarak her kurum ve kuruluşla çalışma yapacağımızın da bilinmesini isteriz" dedi. - VAN