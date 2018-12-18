Özge Ulusoy'un Sevgilisi Faruk Çolakoğlu Kimdir?

Güzel manken Özge Ulusoy'un adı Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olarak anılan Çolakoğlu ailesinin veliahtı Faruk Çolakoğlu ile anılmaya başladı. İkilinin Barcelona'da tatil yaptığı iddia edilmişti. Çolakoğlu ailesinin veliahtı Faruk Çolakoğlu kimdir?

FARUK ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

1950 yılı civarında kurulan Çolakoğlu Holding Grubu'nun veliahtlarından biri olan Faruk Çolakoğlu Fransa'da bir firmada çalışıyor. 7 göbek öncesine kadar gelen soyadı, Osmanlıda dedelerinin savaş sırasında kolunun kopmasıyla verilip ve bugüne kadar süregeldi. Pek çok alanda faaliyetleri bulunan Çolakoğlu Holding, demir çelik, enerji, bankacılık sektörlerinde Türkiye'nin sanayileşme döneminden itibaren faaliyette bulunuyor.

ÇOLAKOĞLU AİLESİ TEB BANKASINA ORTAK

TEB Bankası'nın ortaklarından olan Çolakoğlu Holdingin tahmini serveti 3-4 milyar dolar olarak biliniyor. Çolakoğlu, Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olan Çolakoğlu Holdingin veliahtı.