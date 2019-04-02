Faruk Demiri Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demiri oldu. CHP adayı Faruk Demiri, Ardahan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ardahan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demiri ile ilgili seçim sonuçları ve Ardahan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demiri oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ardahan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ardahan aday yarışı ve Ardahan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ardahan Seçim Bilgileri

Ardahan belediyesi için toplam sandık sayısının 45 olduğu belirlendi.

Ardahan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 44 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ardahan belediyesi için katılım oranının ise % 81,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ardahan toplam seçmen sayısının ise 13.454 olduğu belirlendi.

Ardahan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 10.955 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demiri Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ardahan belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Demiri, Ardahan yarışında % 50,96 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Faruk Demiri toplamda 5.317 adet oy sayısına ulaştı.

Faruk Demiri Kimdir?

Faruk Demiri, 1963'de Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hanak'ta tamamlayan Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Universitesi (İTU) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli bir çocuk babası.

CHP Ardahan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.