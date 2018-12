Faruk Eczacıbaşı İleride İnsanın Tanımı Ne Olacak Ona Bakacağız

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11



Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Arjantin'de Kadın ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görülen Eczacıbaşı Holding Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Brand Sport Summit panelinde yer aldı.Aldıkları ödül nedeniyle mutluluğunu dile getiren Faruk Eczacıbaşı, Bu ödüle aday gösterildik, aldık... Arjantin'de ödülün verildiği gün her projenin başında çakı gibi, ne istediğini bilen kadınlar vardı. Tüm kıtalardan gelenler kadındı ve sonunda ödül için ben çıktım kürsüye. Onların arasından sıyrılmış olmak çok güzeldi ama diğeri de çok anlamlıydı. En önemli olgu hikayenin sürdürülebilir olması. Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilsin. Ben spor kulübünün içinde yetiştim. O değerlerle birlikte yetiştim. Ben 70'li yılların başından beri aktif olarak bu işin başında oldum. Her şeyi yapmaya çalışırsanız, çok iyi yapamazsınız. Bu yüzden tek bir şeye odaklandık dedi.İLERİDE İNSANIN TANIMI NE OLACAK ONA BAKACAĞIZSporun geleceğiyle ilgili olarak da yorumda bulunan Eczacıbaşı, sözlerini şu şekilde noktaladıSpor insana yönelik. 10 sene sonra da, 20 sene sonra da böyle kalacak fakat buradaki insanın tanımı ne olacak ona bakacağız. Sporcunun tanımı ne olacak, sporda o insanın yeri neresi olacak onlara bakacağız. - İstanbul