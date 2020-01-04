Haberler » Güncel » Faruk Ege, 245 kilodan 120 kiloya indi - Haber

Faruk Ege, 245 kilodan 120 kiloya indi

İZMİR'in Kiraz ilçesinde yaşayan Faruk Ege (27), mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.

04.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:14 Faruk Ege, 245 kilodan 120 kiloya indi

İZMİR'in ilçesinde yaşayan Faruk (27), mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.

Kiraz ilçesi Mahallesi'nde oturan epilepsi hastası Faruk Ege, aşırı kilosu nedeniyle günlük hayatında sıkıntılar yaşamaya başladı. Güçlükle yürüyebilen, oturup kalkarken zorlanan Faruk Ege, arkadaşları tarafından gezi gibi aktivitelere de davet edilmemeye başlayınca zayıflamaya karar verdi. Ege, 4 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından düzenli olarak yürüyüşe başlayan Faruk Ege, 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü. Artık yüzü gülmeye başlayan Faruk Ege, "2010 yılında trafik kazası geçirdim. O tarihten sonra kilo almaya başladım ve 245 kiloya kadar çıktım. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı oldum. Zayıflama sürecim devam ediyor. Daha da kilo vereceğime inanıyorum" dedi.Şu an işsiz olduğunu belirten Faruk Ege, "Şu an çalışamıyorum. Fakirlik maaşı alıyorum. Bu para yetmediği için Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bana yardımcı oluyor. Beni Kiraz'da bir otele yerleştirdiler. Kimsem olmadığı için orada kalıyorum. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yenimahalle, Kiraz, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48   Gürpınar Belediyesi ihtiyaç sahibi 2 aileye ev verdi - Haber
12:46   Karamollaoğlu: Libya'da can güvenliği yok - Haber
12:46   ÖZEL GÜNDEM (Tekrar) - Haber
12:43   Mehmetçik Vakfı'ndan GKV'ye anlamlı ziyaret - Haber
12:43   Yeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyor - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 12:51:40