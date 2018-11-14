Faruk Gökertan, Huzurevinden Modelliğe Geçti!

Tyran Design markası için kamera karşısına geçen Faruk Gökertan Türkiye'nin en yaşlı modeli unvanına sahip oldu. 70 yaşında modellik yaptığı takı markasının yüzük ve kolye tasarımlarını daha önce de Çağatay Ulusoy, Bensu Soral, Hazal Filiz Küçükköse gibi ünlü oyuncuların üzerinde de görmüştük.

Profesyonel olarak bu işi yapmak istediğini belirten model Faruk Gökerten yılların kendisine kazandırdığı hayat felsefesini de çekimlerine yansıtmaktan geri kalmıyor. Tyran Design markasının kampanyasında yer alan film ve fotoğraf çekiminin mottosu ise Faruk Gökrtan 'in hayat tecrübelerinden süzdüğü bir deyiş olan alçak gönül gururdan üstündür.

Bu mottonun Tyran Design'ın spritüel modellerine de uyum sağladığını belirten Gökertan: "Hayat spritüel bir gelişim yolculuğu. Her yeni yaş sizlere yeni bir şey katıyor. Haliyle sizin de ruhunuza bir şeyler katmanız gerekiyor. Bu nedenle ben alçak gönül gururdan üstündür diyorum. Bence gelişmiş bir ruhun en önemli özelliklerinden biri de budur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Gökertan'in gençlere taş çıkartan bohem tarzı ile bütünleşen Tyran Design modellerinin fotoğraflarını görmek için sabırsızlanıyoruz! Zarif ve elegant görünümleri ve tasarım gücü ile alanının önde gelen markalarından olan Tyran Design her yaşta güzelliğinize güzellik katacak!