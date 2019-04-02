Faruk İşlek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Bitlis belediye başkan adayı Faruk İşlek oldu. HDP adayı Faruk İşlek, Bitlis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bitlis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Bitlis belediye başkan adayı Faruk İşlek ile ilgili seçim sonuçları ve Bitlis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Bitlis belediye başkan adayı Faruk İşlek oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bitlis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bitlis aday yarışı ve Bitlis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bitlis Seçim Bilgileri

Bitlis belediyesi için toplam sandık sayısının 105 olduğu belirlendi.

Bitlis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 104 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bitlis belediyesi için katılım oranının ise % 80,02 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bitlis toplam seçmen sayısının ise 31.004 olduğu belirlendi.

Bitlis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 24.810 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Bitlis Belediye Başkan Adayı Faruk İşlek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Bitlis belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk İşlek, Bitlis yarışında % 32,95 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Faruk İşlek toplamda 7.649 adet oy sayısına ulaştı.

Faruk İşlek Kimdir?

Faruk İşlek, 1966 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. 1984 yılında Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden mezun oldu. 1986-2013 yılları arasında TEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu. 2013-2014 yılları arasında VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü görevini yürüttü. Dicle EDAŞ Siirt İl Müdürlüğünde denetmen olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında DEDAŞ Batman İl Müdürlüğü görevinde bulundu. 2015 yılında HDP'den milletvekili aday adayı oldu. 2017 yılında emekli olan İşlek, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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