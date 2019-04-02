Faruk Okulevi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİİRT BAYKAN belediye başkan adayı olan Faruk Okulevi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT BAYKAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Faruk Okulevi isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİİRT BAYKAN adayı Faruk Okulevi kimdir? Bağımsız SİİRT BAYKAN adayı Faruk Okulevi yüzde kaç oy aldı?

Faruk Okulevi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİİRT BAYKAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Okulevi BAYKAN ilçesinde % 21,56 oranında oy almıştır. BAYKAN ilçesinde % 21,56 oranında oy olan Faruk Okulevi adlı Bağımsız adayı toplamda 701 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT BAYKAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.