Faruk Özlü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Düzce belediye başkan adayı Faruk Özlü oldu. AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Düzce belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Düzce belediye başkan adayı Faruk Özlü ile ilgili seçim sonuçları ve Düzce belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Düzce belediye başkan adayı Faruk Özlü oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Düzce belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Düzce aday yarışı ve Düzce seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Düzce Seçim Bilgileri

Düzce belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

Düzce belediyesi için açılan sandık sayısının ise 354 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Düzce belediyesi için katılım oranının ise % 85,42 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Düzce toplam seçmen sayısının ise 114.146 olduğu belirlendi.

Düzce belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.505 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Düzce belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Özlü, Düzce yarışında % 47,14 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Faruk Özlü toplamda 44.299 adet oy sayısına ulaştı.

Faruk Özlü Kimdir?

Faruk ÖZLU 19.11.1962 yılında Düzce'de doğdu. Düzce Lisesi'ni müteakip Yıldız Teknik Universitesi'nden (YTU) Makina Mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Universitesi'nde (İTU) Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Universitesi'nde Ust Düzey Yönetici eğitimi aldı.

1987 yılında Yıldız Teknik Universitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Sözleşmeli Personel-Mühendis olarak görev aldı. Aynı kurumda sırasıyla Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı oldu. Müsteşar Vekilliği yaptı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak çalıştığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kendi tasarımı "ilk milli tankı ALTAY", "ilk insansız hava aracı ANKA", "ilk milli gemisi MİLGEM" projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. "Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı", "A400M Nakliye Uçağı", "F-35 Savaş Uçağı", F-16 ve Helikopter Elektronik Harp Sistemleri", "M60 Tank Modernizasyonu", "Yazılım ve Simülatörler", "Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri" görev aldığı projelerden bazılarıdır.

Müsteşar Yardımcısı olarak Savunma sanayi stratejik planlarının hazırlanması, bütçe ve fon yönetimi, insan kaynakları, müsteşarlığın görev ve teşkilat kanununun hazırlanması, tedarik süreci ve yönetimine ilişkin yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması çalışmalarını yürüttü. 2007 yılından beri savunma yönetimi ve savunma reformu konuları üzerinde çalışıyor. Bu konuda kurulan Çalışma Gruplarında görev aldı.

TAI-TUŞAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve STM şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

25. dönem Düzce milletvekili olarak seçildi.

65. Hükümet'te Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.Evli, iki çocuk babasıdır.

AK Parti Düzce belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.