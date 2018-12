Faruk Özlü Seçim Startını Verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 21:11

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı ve Bilim Sanayi Teknoloji eski Bakanı Dr. Faruk Özlü , "Sadece çöp toplayan, temizlik yapan belediye değil; sosyal hizmetlerde, sanatta, kültürde ve çevrede göz dolduran bir belediye yönetimi inşa edeceğiz. Teknolojinin tüm imkanlarını Düzceli kardeşlerimizin emrine sunacağız" dedi.Bilim Sanayi Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, sevenleri tarafından Düzce girişinde büyük bir coşkuyla karşılanmasının hemen ardından, Kültür Merkezinde partililere seslenerek seçim startını verdi.Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada "Doğduğum, büyüdüğüm bu güzide şehre hizmete devam etmeme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a şükranlarımı sunuyorum. Düzceli kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi."Düzce'ye hizmet etmek, benim için şereflerin en büyüğüdür" diyen Özlü konuşmasına şöyle devam etti; "Masanın her tarafında bulunmuş bir kardeşiniz olarak her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki; Düzce'ye hizmet etmek, benim için şereflerin en büyüğüdür. Bürokraside, milletvekilliğimde, komisyon başkanlığımda ve bakanlığım sırasında her zaman Düzceli kardeşlerime hizmet etmenin gayreti içinde oldum. Tüm bu görevlerimde hiç kimseyi birbirinden ayırmadım. Hiçbir koşulda adalet ve hakkaniyet çizgisinden ayrılmamaya özen gösterdim. Milletvekilliğim ve bakanlığım döneminde Düzce'yi en iyi şekilde temsil ettim. Az konuştum, çok çalıştım. Her zaman 'Düzce için daha fazla ne yapabilirim' sorusuna cevap aradım.""Düzce'nin, 20 yılı aşkın çözülememiş sorunlarını çözdük"Düzce'nin, 20 yılı aşkın çözülememiş sorunlarını çözdüklerinin altını çizen Faruk Özlü; "Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra, hafızası zayıf veya iyi niyetli olmayan bazı kesimlerin, benim görevde iken Düzce'ye ne yaptığımı sorduklarını gördüm. Benden önceki Düzceli bakanlarımız, merhum Kemal Demir ve Avni Akyol ile Yaşar Yakış Düzce için ne yaptılarsa, ne yapmak istedilerse ben de onu yaptım. Diğer illerin bakanları illerine ne yaptılarsa, ne yapmak istedilerse, ben de onu yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı."Düzce'nin en önemli 5 sorunu çözüme kavuştu"Dr. Faruk Özlü Düzce'nin en önemli sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirterek "7 Haziran 2015 yılında milletvekili adayı olduğumda Düzce'nin gündeminde olan, herkesin konuştuğu 5 sorun vardı. İçinde bulunduğumuz Kültür Merkezi İnşaatına 1994 yılında başlanmış 2015 yılına gelinmiş ancak hala bitirilememişti. Bu sorunu ele aldım. Öğrendim ki; Düzce Kültür Merkezi inşası işi Sayıştay 'da yargılanıyor. Sayıştay'a gittim, hangi dairede yargılandığımızı öğrendim. Görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerimden birine o tarihte başkan yardımcıları olan Murat Caymaz ile Ali Güney'de katıldı. Sayıştay'daki hukuki sorunu çözdükten sonra, yarım kalan inşaatın Kurban bayramına kadar tamamlanmasını, bir ramazan bayramında o günkü belediye başkanımızdan rica ettim. Biliyorsunuz kurban bayramı bayramlaşmasını ilk defa bu binada yaptık. Hep birlikte yaptık. Ama ben öncülük ettim, liderlik yaptım. Bu sorunu bu şekilde çözmeseydik, bugün hala bu toplantıyı müftülük konferans salonunda yapıyor olabilirdik. Kalıcı konutlardaki metruk işyerleri; 2015 yılında Düzce'de en çok konuşulan ve yazılan konulardan biri de buydu. Üniversitede asistanlık ve doktora yapmış bir kardeşiniz olarak, Düzce'yi bir üniversite şehri yapmak istiyordum. Bu konuyu değerli milletvekili arkadaşlarıma açtım. Birlikte öğrenci yurtlarından sorumlu Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısına gittik. Anlaştık, o tarihteki valimizi arayarak il özel idaresi üzerinden işlemleri başlatmasını rica ettim. Bugün bu binalarda bin 706 öğrenci kalıyor. Devlet hastanesi benim bakanlık yaptığım dönemde bitti. TOKİ ile yürüttüğüm görüşmeleri, müteahhitle yaptığım müzakereleri, müteahhidi gece yarısı saat 02.30'da yatağından kaldırıp nasıl bitirme sözü aldığımı tek tek anlatırım. OSB-Otogar-Otoban Bağlantı Yolu, en iyi takip ettiğim konulardan biri olmuştur. Dönemin ulaştırma bakanı Ahmet Arslan 'ı Düzce'ye davet ettim. Bağlantı yolunun 29 Ekim 2018 artı eksi bir gün olmak üzere açılmasını kararlaştırdık. Benim bakanken ne yaptığımı soranlar, bırakın Düzce'ye bir bakan getirmeyi, bir bakandan randevu alıp görüşemezler. Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi; Düzce Üniversitesi Akçakocabey siyasal bilgiler fakültesinin kuruluşunu öngören bakanlar kurulu kararının altında kimin imzası vardır? Bir bakın, benim imzam vardır. Düzce Üniversitesi Teknopark Binası yapım işini önceliklerim arasına aldım. Faydalı kullanım alanı kısıtlı olması sebebi ile daha önce yapılan projeyi iptal edildi. Şimdiki proje 28 milyon 750 bin TL'ye ihale edildi. Bakanlığım bütçesinden Düzce Teknopark'a 28 milyon 750 bin TL'yi hibe olarak gönderdim. Parası olduğu için inşaat 10 ayda tamamlandı. Akçakoca OSB kuruluş kararının altında hangi bakanın imzası vardır? Akçakoca Belediye Başkanı Akçakoca OSB'nin kuruluş kararının altında hangi bakanın imzası vardır size söylesin. Çilimli OSB, bakanlık görevim sırasında OSB'nin kamulaştırma ihtiyaçları için Çilimli OSB ye kaç milyon TL gönderdim? 8,5 milyon arazi sahipleri fiyat takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli kabul etselerdi ihtiyaç duyulan paranın tamamını gönderecek miydim? Evet. Yaklaşık 32 milyonun tamamını gönderecektim. Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, bu konuyu istismar edenler, hakir görenler var. Burası AB standartlarında bir yer. Hayvan sevgisi olmayan da insan sevgisi de olmaz. Bizim medeniyetimizi bilmeyenlerin, kafasında bir medeniyet telakkisi olmayanların, vahhabi, DAEŞ zihniyetlilerin bunu anlaması zor. Düzce çevre düzeni planı tadilatı için en az 1 yıl çalıştık. Bakan sıfatımla ilgili bütün bakanlıkların temsilcilerini bakanlığıma çağırdım, koordine ettim. Düzce ili çevre düzeni planını tadil ettik. Düzce'ye yatırım yapılabilmesinin önünü açtık.""Düzce'ye başka hangi hizmetleri getirdiğimizi tek tek anlatacağım"Konuşmasına "Önümüzde yaklaşık 4 aylık bir süre var. Bu süre içinde; bakanlığım döneminde ne yaptığımı, Düzce'ye hangi hizmetleri getirdiğimi yılmadan, usanmadan, tek tek anlatacağım" diyerek devam eden Özlü, "Geçen iki yıl içerisinde Düzce'ye hangi hizmetleri getirdiğimizi sizler de tek tek anlatmaya var mısınız? Yine bu süre içinde önümüzdeki 5 yılda Düzce'ye neler yapacağımızı da bir bir anlatacağız" İfadelerini kullandı."Şimdi sıra Düzce'nin çehresini değiştirmede""Şimdi sıra Düzce'nin çehresini değiştirmede" diyen Özlü, "Düzce'yi büyük hedefleri olan, vizyonu ile göz dolduran bir kent haline getireceğiz. Tüm görevlerimde ve temsil ettiğim her makamda, bir elim ve bir gözüm hep sizlerin üzerinde, hep sizlerin omzunda oldu. Daha önceki seçimlerde sizlerin huzuruna hep milletvekili adayı olarak çıktım. Şimdi ise AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı olarak, bambaşka bir heyecanla ve umutla karşınızdayım" şeklinde konuştu."Düzce bizim evimiz"Özlü sözlerine şöyle devam etti; "Düzce bizim evimiz. Bu evin içinde yaşayan herkes, ailemizin birinci sınıf bireyidir. Bu evin düzeni, tertibi, temizliği ve huzuru; hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle; sadece seçime kadar değil, her zaman ve her durumda, 'ben yok, biz varız' Seçim kazanmak ve belediye yönetmek; bir ekip ve dayanışma işidir. AK Parti teşkilatlarının her üyesi; bu ekibin bir parçasıdır. Ben; seçim sürecinde ve inşallah Belediye Başkanlığı dönemimde, ekip çalışmasıyla başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte Düzce'mize hizmet edeceğiz. AK Parti'nin belediyecilikteki geleneksel başarısını Düzce'ye de taşıyacağız. İçi boş vaatlerle değil, somut projelerle hemşerilerimizin karşısına çıkacağız. Sadece çöp toplayan, temizlik yapan belediye değil; sosyal hizmetlerde, sanatta, kültürde ve çevrede göz dolduran bir belediye yönetimi inşa edeceğiz. Teknolojinin tüm imkanlarını Düzceli kardeşlerimizin emrine sunacağız. Akıllı şehir yönetimi, dijital belediyecilik gibi kavramları somut bir biçimde hayata geçireceğiz. Düzce'yi, bu şehirdeki herkesle birlikte, herkesin taleplerini göz önüne alarak yöneteceğiz.""Bizim dilimiz sevgi dilidir"AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü sözlerini şöyle tamamladı;"Şimdi artık birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Seçim gününe kadar, sizlerle birlikte her kapıya gideceğiz, her eli sıkacağız, herkesin derdini ve taleplerini dinleyeceğiz. Geçen 3 yıl içinde kavgalara son verdik. Hiç kimse ile kavga etmedik. Hiç bir zaman öfke dili kullanmadık, bundan sonra da kullanmayacağız. Bizim dilimiz sevgi dilidir. Ancak, özellikle benim bakanlık görevinden ayrılmamdan sonra kavga seviciler canlanmaya başladı. Görüyorum ki eski günlerini özlemişler, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bizim yolumuz; bu toprakların manevi fatihleri hoca Ahmet Yesevilerin, Yunusların, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Mevlanaların yoludur. Yunus gibi; 'yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz'. Mevlana gibi 'her söze verilecek bir cevabımız vardır ancak' diyeceğiz. Kimseyle kavga etmeden, rakiplerimizi küçümsemeden, saygıyla, sevgiyle ve hoşgörüyle; centilmence bir seçim kampanyası yapacağız. Biz ter döktükçe, ülkemiz kazanacak, Düzce'miz kazanacak. O yüzden; 'durmak yok yola devam' diyoruz." - DÜZCE