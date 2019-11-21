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Faruk Süren: Galatasaray'da ötekiler yaratıldı

Faruk Süren, "Galatasaray'da seçime hukukçular karar erecek.

21.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:58Faruk Süren: Galatasaray'da ötekiler yaratıldı

Faruk Süren, " 'da seçime hukukçular karar erecek. Kötü bir şey var. Galatasaray'da ötekiler yaratıldı" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Uluslararası Futbol Forumu'nda (UFEF) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Organizasyonun ekonomisiyle ilgili güzel bir forum düzenlendiğini ifade eden Süren, "Burada futbolun ekonomisiyle ilgili bir forum var. Çok önemli bir konu. Futbolun ilerlemesi bakımından. Bu bir kere güzel bir şey. Bunu düzenleyenleri kutlarım. Galatasaray'a gelince bunu buna hukukçular karar verecek. Kötü bir şey var. Galatasaray'da ötekiler yaratıldı. Bizimkiler ve ötekiler diye bir ayrımcılık var. Birbirini dava eden insanlar var. Hepimiz aynı kulübün üyesiyiz. Birbirimizi dava ediyoruz. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu diye. Bunlar üzücü hadiseler, hoş değil. Spor hoşluğu, keyfi vermesi lazım. Bir keyif yok. Herkes dava peşinde. Bir hukukçu böyle diyor, bir hukukçu böyle diyor. Zaten istediğiniz tarafa çekebilirsiniz. Biraz lastik gibi maddeler. Bu güzel değil" diye konuştu.

"ADAYLIK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Başkanlık için adaylık gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Süren, "Her seferinde benim çıkıyor. Bir teveccüh bu. Fakat ben bu işi 18 sene önce bıraktım. Şu anda gayet iyi, keyfim yerinde seyrediyorum. Bazı hadiselere üzülüyorum. Benim adaylık gibi bir niyetim yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BAŞKANI GELİR ORAYA OTURUR, KONUŞUR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in divan kurulu toplantısına katılmaması sorulan Süren, "Bir kere bu tepki ise bence yanlış bir şey. Çünkü şu anda kulübün başkanıdır. Gerçi mahkemelerde meşrutiyeti tartışılıyor ama madem mahkemeler bir tedbir koydu bu kulübün başkanıdır. Katılması lazım, divan başkanına karşı bir tepki koymaması lazım. Divanın da tüzüğümüze göre yetkileri var. Bu tenkit meselesini abartmamak lazım. Eskiden bende yaşadım bunları, biliyorum. Dediğim gibi bu bir tepki ise Galatasaray başkanı böyle bir tepki vermez. Galatasaray Kulübü Başkanı'dır. Gelir oraya oturur, söyleyeceğini söyler" şeklinde konuştu.


- Oturur

Faruk Süren, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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