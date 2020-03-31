Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.
31.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08
Galatasaray camiasına koronavirüs nedeniyle bir kötü haber de eski başkan Faruk Süren'in eşinden geldi.
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.
TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR
75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren koronavirüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım'ın sonuçları ise pozitif çıktı. Hatice Süren'in tedavisi evinde devam ediyor.
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Faruk Süren, Spor
Haberin Videosu :Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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