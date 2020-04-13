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Faruk Süren, kendisinden sonra gelen başkanları eleştirdi

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, "Kulüp 17 yılda ileri gitmedi. Uluslararası bir başarımız yok. Şampiyonluğumuz var ama uluslararası başarı yok. Bir takımın omurgası değişmemeli" sözleriyle kendisinden sonra gelen başkanları eleştirdi.

13.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:25
Faruk Süren, kendisinden sonra gelen başkanları eleştirdi

Galatasaray efsane başkanlarından Faruk Süren, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gstribün.com adlı siteye konuşan Süren, "Özhan Canaydın, yanlış bir harekette bulundu ve Mecidiyeköy 'ü terk etti. Bizim zamanımızda stadın ihalesi yapılmıştı. Tekfen ihaleyi 86 milyon dolarla kazanmıştı. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ekonomik krizine girdi. Gecelik faiz yüzde 7000'e yükselmişti. Sonrasında ekonomi düzeldi tabi. Planları bitmiş, hazırlıkları tamamlanmış bir stad projesi vardı ve bu Mecidiyeköy'e yapılabilirdi. Ruhsatı da Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştık, o dönem İBB Başkanı'ydı. Eski Ali Sami Yen'e göre yabancı geliyor bana TT Stadı" ifadelerini kullandı.

"KULÜP 17 YIL İLERİ GİTMEDİ"

Süren, "Kulüp 17 yılda ileri gitmedi. Uluslararası bir başarımız yok. Şampiyonluğumuz var ama uluslararası başarı yok. Bir takımın omurgası değişmemeli. Yoksa Avrupa'da başarılı olamazsın. "Ben bugün iyi takım kurdum" diye Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsın. Aldığın yıldızların ahenkle futbol oynaması için zamana ihtiyacı oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler: Özhan Canaydın, Mecidiyeköy, Galatasaray, Faruk Süren, Spor
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