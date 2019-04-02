Faruk Vurgun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı Faruk Vurgun oldu. Saadet Partisi adayı Faruk Vurgun, Kırıkkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırıkkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı Faruk Vurgun ile ilgili seçim sonuçları ve Kırıkkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı Faruk Vurgun oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırıkkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırıkkale aday yarışı ve Kırıkkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırıkkale Seçim Bilgileri

Kırıkkale belediyesi için toplam sandık sayısının 409 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 409 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırıkkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırıkkale toplam seçmen sayısının ise 136.134 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 112.123 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Faruk Vurgun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Faruk Vurgun, Kırıkkale yarışında % 0,91 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Faruk Vurgun toplamda 984 adet oy sayısına ulaştı.

Faruk Vurgun Kimdir?

1966 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan Vurgun, ilk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale'de tamamladı. 1982 yılında MKEK Çırak Okulunu bitiren Vurgun, 1988 Yılında Ankara Universitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Milli görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yapan Vurgun, 2011 ve 2015 seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kırıkkale Milletvekili adayı oldu. MKEK Barut Fabrikasından emekli olan Vurgun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Kırıkkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.