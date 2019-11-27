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Fas açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

İspanya ile Fas arasındaki Albaron denizinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 10'unun kayıp olduğu açıklandı.

27.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:24Fas açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
ile arasındaki Albaron denizinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 10'unun kayıp olduğu açıklandı.
Fas topraklarında bulunmasına karşın İspanya'ya bağlı Melilla kenti yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Melilla'nın kuzeyinde, yaklaşık 30 mil açıkta düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin gece yarısı battığı bildirildi.
İspanya Sahil Güvenlik ekiplerinin batan teknedeki 7 göçmeni kurtardığı, 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 10 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 5'inin sağlık durumunun kötü olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kayıp göçmenleri aramak için denizden ve havadan çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
Düzensiz göçmenlerin Güney Sahra ve Asya ülkelerinden oldukları öğrenildi.
Yetkililer, son bir haftada farklı gruplar halinde Melilla'ya gelen düzensiz göçmen sayısının 170'i bulduğunu açıkladı.

İspanya, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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