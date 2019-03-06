06 Mart 2019, 10:40
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Fas-Arjantin Maçında Futbolcular, Lionel Messi'ye Sert Müdahale Yapmayacak

Fas ile Arjantin arasında oynanacak maç öncesi, iki ülke federasyonu anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Faslı futbolcular, Messi'ye sert hareketten kaçınacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya yenilerek hayallerine veda eden Messi, aylar sonra ilk kez Arjantin forması giyecek. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesinin Venezuela ve Fas ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.

Afrika basınında çıkan haberlere göre, Fas-Arjantin maçı öncesinde Messi'yi koruyan bir anlaşma yapıldı.

FUTBOLCULAR MESSI'YE SERT MÜDAHALE YAPAMAYACAK

Anlaşmaya göre, Fas Federasyonu Arjantin kafilesi için özel jet kiralayacak. Bunun dışında Messi'yi kapsayan bazı özel maddeler de sözleşmede yer aldı. Buna göre Messi, hazırlık maçında en az 60 dakika sahada kalacak. Faslı oyuncular yıldız futbolcuya sert müdahalelerden kaçınacak.

Haberin detaylarında, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard'ın oyuncularına, "Messi'ye dokunmayın" dediği aktarıldı.

Galatasaraylı Belhanda ve Fenerbahçeli Dirar'ın formasını giydiği Fas, 26 Mart'ta Arjantin'i konuk edecek.

Lionel Messi, Arjantin, Fas, Spor


YORUMLAR (10)
SADO: böyle futbol oynanacaksa hiç oynanmasın daha iyi
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JSNDN: Messinin Musluman olmasi Dogru bilgi olabilir cunku herzaman Elini Havaya kaldirip Allah im konuyu biliyorsun diyo bide fasli asil adi fazil diyenler var
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SONÇ: MESSİ YE DOKUNMAYACAKLARSA MAÇ SONUCU DİREK 6-0 HADİ GEÇMİŞ OLSUN FASA
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YORUMCU: çocuğu fazla hırpalamayın ha hadi bakım
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CORCİ: Messi, söyle bana bu da nesi. . .
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