Haberler » Güncel » Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti - Haber

Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti

Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

17.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:05Fas Büyükelçisi Lazreq, Başkan Altay'ı ziyaret etti
Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya gibi manevi bir şehri ziyaret etmenin gurur verici olduğunu ifade eden Büyükelçi Muhammed Ali Lazreq, "Bu vesileyle iki ülke arasındaki işbirliğini konuşabilir ve istişare edebiliriz. Şunu hatırlatabiliriz ki, bizim mazimiz çok geniş. Aramızdaki ilişki beş asırdır saygı, hoşgörü ve manevi bağ olarak devam ediyor. İki ülke arasındaki bu ilişki çok iyi gidiyor ve daha ileri taşımayı istiyoruz. 1992'den beri Fes şehrimiz ile Konya'nın ikili ilişkileri var. 2015'ten beri de bu ilişki daha aktif hale geldi. İki şehrimizin kardeş şehir olması kültürel ve ekonomik açıdan birçok sektöre dahil etti bizi. Büyükelçi olarak benim hayalim bu ilişkinin bir üst kademeye çıkması" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şeb-i Arus vesilesiyle birçok ülkeden insan Konya'mızı ziyaret ediyor. Bu vesileyle belediyemizi ziyaret nezaketinden dolayı Büyükelçimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi Konya ve Fes kardeşliğini bir seviye ileriyi götürmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah bu ziyarette hem ülkelerimiz hem şehirlerimiz arasındaki kardeşliğin ve ilişkinin artmasına vesile olur. Biz de Fas ile ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay ziyaretin sonunda Büyükelçi Lazreq'e Mesnevi ve çini sikke hediye etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Muhammed Ali, Konya, Fas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30 "Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar" gelecek yıl da devam edecek - Haber
13:30 Bartın'a 300 sosyal konut yapılacak - Haber
13:30 Guterres, BMGK'den Suriye'ye insani yardım için yetki istedi - Haber
13:29 İmamoğlu'ndan istanbul ulaşımına yorum tam bir ömür törpüsü - Haber
13:23 Yılmaz ailesi, uzanan yardım eliyle mutlu oldu - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:32:18