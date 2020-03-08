Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu
Fas Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'nın Milano ve Venedik kentlerine uçuşları durdurdu.
08.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:30
Fas Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya 'nın Milano ve Venedik kentlerine uçuşları durdurdu.
Fas Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan yetkililerinin Milano ve Venedik kentlerine yönelik aldığı karantina kararının ardından, söz konusu iki kente uçuşların bugünden itibaren nisan ayının başına kadar askıya alındığı belirtildi.
Kuveyt Merkez Bankası fon oluşturdu
Öte yandan Kuveyt Merkez Bankası, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin desteklenmesi için 10 milyon dinar (32,8 milyon dolar) tutarında fon oluşturulduğunu duyurdu.
Açıklamada, yerel bankalar tarafından finanse edilecek fonun Bakanlar Kurulu'nun tasarrufunda olacağı da kaydedildi.
Fas Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan yetkililerinin Milano ve Venedik kentlerine yönelik aldığı karantina kararının ardından, söz konusu iki kente uçuşların bugünden itibaren nisan ayının başına kadar askıya alındığı belirtildi.
Kuveyt Merkez Bankası fon oluşturdu
Öte yandan Kuveyt Merkez Bankası, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin desteklenmesi için 10 milyon dinar (32,8 milyon dolar) tutarında fon oluşturulduğunu duyurdu.
Açıklamada, yerel bankalar tarafından finanse edilecek fonun Bakanlar Kurulu'nun tasarrufunda olacağı da kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü