Menü
Haberler ›› Güncel ››Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu - Güncel

Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu

Fas Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'nın Milano ve Venedik kentlerine uçuşları durdurdu.

08.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:30
Fas Havayolları, Kovid-19 nedeniyle İtalya'nın 2 kentine uçuşları durdurdu
Fas Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya 'nın Milano ve Venedik kentlerine uçuşları durdurdu.
Fas Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan yetkililerinin Milano ve Venedik kentlerine yönelik aldığı karantina kararının ardından, söz konusu iki kente uçuşların bugünden itibaren nisan ayının başına kadar askıya alındığı belirtildi.
Kuveyt Merkez Bankası fon oluşturdu
Öte yandan Kuveyt Merkez Bankası, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin desteklenmesi için 10 milyon dinar (32,8 milyon dolar) tutarında fon oluşturulduğunu duyurdu.
Açıklamada, yerel bankalar tarafından finanse edilecek fonun Bakanlar Kurulu'nun tasarrufunda olacağı da kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Venedik, Milano, İtalya, Fas, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı Güncel
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü