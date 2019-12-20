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Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı

Fas ile Fransa arasında adalet, iş, eğitim, bilimsel araştırma, kültür, sınai mülkiyet, iskan ve şehir planlaması alanlarında 9 anlaşma imzalandığı bildirildi.

20.12.2019 04:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 04:52 Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı
ile arasında adalet, iş, eğitim, bilimsel araştırma, kültür, sınai mülkiyet, iskan ve şehir planlaması alanlarında 9 anlaşma imzalandığı bildirildi.
Fas hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris'te düzenlenen iki ülke 14'üncü üst düzey toplantılarının ardından söz konusu anlaşmalara imzalar atıldı.
Açıklamada, anlaşmaların adalet, iş, eğitim, bilimsel araştırma, kültür, sınai mülkiyet, iskan ve şehir planlaması alanlarını kapsadığı belirtildi.
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, anlaşma yapılan alanların iki ülke arasında yeni ufuklar açacağını ifade etti.
Osmani, Fransa'nın Batı Sahra konusundaki özerklik teklifine ilişkin takındığı değişmez tavrından övgüyle söz etti.
Geçen süreçte Fransız otomobil sanayisinden bir firmanın Fas'ta yatırım kararı alması Fransa Bakanı tarafından eleştirilmişti. Söz konusu eleştiriler iki ülke arasında bir süredir devam eden sessiz diplomatik krizin yaşanmasına neden olmuştu.
Fas ile Fransa arasında başta otomobil ve yedek parça üretimi olmak üzere, gıda ve ilaç sanayisi alanlarında önemli ortak yatırımlar bulunuyor.

Fransa, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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