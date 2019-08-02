Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fas Konsolosluğu'nda yangın paniği

Fas Konsolosluğu'nda yangın paniğiİSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan Fas Konsolosluğu'nun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

02.08.2019 14:24
Fas Konsolosluğu'nda yangın paniği
Fas Konsolosluğu'nda yangın paniği
İSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan Fas Konsolosluğu'nun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Beşiktaş, Levazım Mahallesi'nde bulunan Fas Konsolosluğu'nun çatısından dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesiyle oluşan kısa süreli panikte sona erdi. Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerince hazırlanacak raporun ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Beşiktaş, İtfaiye, Fas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:15   Kayseri'de terör operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
15:15   Sakarya'da defineciler suçüstü yakalandı
15:13   Endonezya'da tekne faciası: 4 ölü, 31 kayıp
15:11   Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan genç kadına adli kontrol
15:09   Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı kavga
15:06   Marketi soymaya çalışan hırsız, komşuları uyandırınca kaçtı
15:06   Hemzemin geçitte kaza, 1 ölü