Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu
Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.
12.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:50
Fas , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.
Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Rabat yönetimi İspanya makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak askıya aldı.
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.
Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Rabat yönetimi İspanya makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak askıya aldı.
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.
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Kaynak: AA
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