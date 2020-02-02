Haberler » Güncel » Fas, Libya'da yalnızca UMH yönetimini tanıyor - Haber

Fas, Libya'da yalnızca UMH yönetimini tanıyor

Fas'ın Libya'da yalnızca, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) meşru kabul ettiği belirtildi.

02.02.2020 03:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 03:36Fas, Libya'da yalnızca UMH yönetimini tanıyor
'ın 'da yalnızca, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) meşru kabul ettiği belirtildi.
Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı.
Burita, görüşmede Seyyale'ye Libya'nın tek meşru yönetimi olarak Trablus'taki UMH yönetimini kabul ettiklerini bildirdi.
Fas'ın UMH'ye tam destek verdiği belirtilen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre ülkenin tek meşru yönetiminin UMH olduğu vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, Fas'ın Libya'ya dış müdahaleyi kabul etmediği de belirtildi.
Öte yandan Seyyale görüşmede Burita'ya Fas'ın Libya konusunda daha önemli rol oynamasını arzuladıklarını iletti.

Libya, Fas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:04:26