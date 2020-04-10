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Fas, Lübnan ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kaybı Fas'ta 105'e, Lübnan'da 20'ye, Filistin'de ise 2'ye yükseldi.

10.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:10
Fas, Lübnan ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kaybı Fas 'ta 105'e, Lübnan 'da 20'ye, Filistin 'de ise 2'ye yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 57 kişiye ise yeni tanı konulduğu belirtildi.
Bu verilerle toplam can kaybının 105'e, vaka sayısının da 1431'e çıktığı Fas'ta hastalığı yenenlerin sayısının ise 114'e ulaştığı aktarıldı.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede virüse yakalanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 27 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609'a yükseldiği, 67 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede can kaybının 2'ye çıktığını açıkladı.
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de yaptığı açıklamada Beytullahim kentinde 2, El-Halil'de 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
Mulhim, hastalığa yakalananlardan birinin 7 yaşında bir kız çocuğu olduğuna dikkati çekti.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 266'ya yükseldiğine işaret eden Mulhim, bunlardan 13'ünün Gazze'de, diğerlerinin Batı Şeria'da kaydedildiğini hatırlattı.
Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce 9'u Gazze'de olmak üzere 45 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, Lübnan, Fas, Güncel
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