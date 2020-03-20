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Fas sağlıkta OHAL ilan etti

Fas, bugün saat 18'den itibaren Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

20.03.2020 05:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:12
Fas sağlıkta OHAL ilan etti
Fas, bugün saat 18'den itibaren Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.
Açıklamada, OHAL kapsamında belirlenen sektörlerde çalışanlara dışarı çıkma izni verileceği kaydedildi.
Son resmi açıklamaya göre Fas'ta koronavirüs vaka sayısı 63'e yükseldi, iki kişi de hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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