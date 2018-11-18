Fas'ta "13. Uluslararası Tasavvuf Forumu"

Fas
'taki Kadiri Tarikatı mensuplarınca organize edilen "Tasavvuf Kültürü ve İnsani Müşterek: Diyalog ve Tanışma Değerlerini Derinleştirmek" başlıklı, "13. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı.
Berkan kentinin Medag beldesinde düzenlenen forumun moderatörü Munir Budeşiş, forumun açılış konuşmasında, foruma söz konusu ünvanı rastgele vermediklerini, bu konunun çağdaş gerçeklerin acil ihtiyacının kalbinde yer aldığını söyledi.
Budeşiş, forumun bu dönem oturumlarının konusunun, yaşanagelen durumla örtüştüğünü kaydetti.
Fas'taki Kadiri Tarikatı'nın önde gelenlerinden Cemal el-Kadiri'nin katılımıyla mevlit kandili etkinliklerinin de düzenleneceği forum, salı gününe kadar devam edecek.
Fas
18 Kasım 2018 Pazar 15:04