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Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, Fas'ta annesinden virüs bulaşan 17 aylık bir bebek Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:50

Tüm dünya ölümcül koronavirüs salgınının esiri olmuşken, Kuzey Afrika ülkesi Fas'tan acı bir haber geldi. Ülkede, yeni tip koronavirüs tespit edilen 17 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

ANNESİ DE KARANTİNADA

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, annesinden virüs bulaşan 17 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Bebek ölmeden önce yapılan test sonucunun pozitif çıktığı, annesinin de ülkenin doğusunda bulunan Vecde'deki Üniversite Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 450'ye yükseldiği duyuruldu. Ülkedeki can kaybı en son 26 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan ABD'de bir yaşından küçük bir bebek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Fas’ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler: Dünya, Güncel

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Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Haberler ›› Dünya ››Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler

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